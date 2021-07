Muzika: „Kompadre, nedostajaćeš" - preminuo Dasti Hil, basista čuvene rok grupe ZZ Top

Pre 1 sata

Dusty Hill played bass with ZZ Top for over 50 years

Trio će izdati 15 studijskih i četiri živa albuma, sa hit singlovima poput Gimme All Your Lovin' , Sleeping Bag , Viva Las Vegas .

Hil se pojavljivao i u nekim filmovima poput Povratak u budućnost - treći deo (Back to the Future Part III) i u Dedvudu (Deadwood), kao i u animiranoj televizijskoj seriji King of the Hill.