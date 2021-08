Treća doza vakcine i korona virus: Koje zemlje će dodatno imunizovati stanovništvo

Svetska zdravstvena organizacija je 4. avgusta pozvala da se sačeka sa trećom dozom vakcina do kraja septembra, kako bi bilo cepiva za sve.

U Srbiji je, prema zvaničnim podacima , do 4. avgusta izdato ukupno 5.562.125 doza, a revakcinsano je 2.714.591 ljudi.

Šta donosi treća doza

Epidemiolog Zoran Radovanović kaže da su istraživanja pokazala da kod svih vakcina titar antitela, zaštitna moć cepiva, opada posle 250 do 270 dana.

Do sada nije bilo problema kada su se vakcine kombinovale u dve doze, poput Fajzera i Astra Zeneke, objašnjava, ali nema dovoljno studija koje daju odgovor da li treću dozu treba da dobiju svi ili samo najugroženije grupe.

Direktno praćenje imunoloških faktora je ono što je skupo, to treba da se radi, objašnjava Milošević.

„Od 80 do 90 odsto lekara, po mojim podacima je vakcinisano, a značajno manje nemedicinskog osoblja", kaže on.

Nema podataka o vakcinama. U nekim slučajevima, može da dođe do zastoja od datuma kada se proglasi početak vakcinacije do trenutka objave podataka

Šta kažu institucije

Ko u svetu daje treću dozu

Nisu sve vakcine iste, ali znamo kako svaka deluje na organizam:

On je dodao da je uslov da su vakcinisani drugom dozom pre najmanje pet meseci.

„Cilj dodatne doze je da da se on ponovo izgradi i da tako taj značajno smanjimo šanse za prenošenje zaraze i ozbiljnije oblike bolesti", rekao je premijer Benet.On je dodao da je 2.000 ljudi sa oslabljenim imunološkim sistemom već dobilo treću dozu bez ozbiljnih nuspojava.

Čelnici čileanskog Kriznog štaba za zaštitu od korona virusa odobrili su treću dozu kinske vakcine Sinovak zbog zaštite od Delta soja.Turska je počela da daje treću dozu zdravstvenim radnicima i ljudima starijim od 50 godina, bez obzira na to da li su u početku primili Fajzer ili kineski Sinovak, rekao je ministar zdravlja.

Šta kažu proizvođači

Nivo antitela sa trećom dozom raste petostruko više kod ljudi od 18 do 55 godina.Među ljudima starosti od 65 do 85 godina, podaci kompanije Fajzer ukazuju na to da nivo antitela koji bi trebalo da štiti od Delte raste 11 puta više nego posle druge doze.