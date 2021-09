Žene, seks i kultura: Kako se vagine konačno oslobađaju stida

Kultura straha

Ona se zapravo srela sa „šilom na gig" - rezbarijom u kamenu figure golih žena sa predimenzioniranom vulvom - što je reč koja je poznata obožavaocima P.Dž. Harvi zbog njene pesme istog naziva („Look at these, my child-bearing hips/Look at these, my ruby red ruby lips", peva ona - i nije prvi put, a svakako ni poslednji, da je neka pop pesma iskoristila dvoznačnost reči „usne"). Ove rezbarije mogu da se nađu u normanskim crkvama svuda po Evropi i, iako njihova svrha nije do kraja najjasnija, mogla bi da ima veze sa promovisanjem plodnosti, zdravog porođaja ili teranjem zla.