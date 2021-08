Psihologija, seksualnost: Vilhelm Rajh, čovek koji je mislio da orgazmi mogu da spasu svet

Orgazam je, opšteprihvaćeno, Dobra stvar. Intenzivno iskustvo zadovoljstva koje može da produbi vezu između dva partnera. Ali može li on da bude više i od toga?

To su bile radikalne ideje neshvaćenog psihoanalitičara koji je imao velikog uticaja na popularnu kulturu.

„Sedamdesetih bi svako na koktelu u Hempstedu znao za njega, ali danas je on uglavnom zaboravljen", kaže njegov biograf Kristofer Tarner, autor Avantura u orgazmatronu .

„Mislim da je Rajh izuzetno komplikovana osoba, ali njegova komplikovanost nije razlog da se on odmah odbaci", kaže Leng za BBC Kulturu.

Spaljivanje Rajhove Masovne psihologije fašizma ostaje do dana današnjeg jedina knjiga u Americi čije je spaljivanje odobrila država - Olivija Leng

Kad je Frojd dobio rak, Rajh je to smatrao posledicom seksualnog nezadovoljstva.

Njegove ekscentrične teorije

On je 1941. godine posetio Alberta Ajnštajna u njegovom domu u Nju Džersiju i proveo sate izlažući svoje teorije velikom fizičaru. Ajnštajn ga je ljubazno slušao, ali, neće vas iznenaditi, nije bio pridobijen.

„U to mogu da poverujem", odgovorio je naučnik.

Bila je to zbirka dugih cevi i izgledala je kao protivavionski mitraljez, a jedan od njegovih navodnih efekata bio je da proizvede kišu.

„Koža mi se naježila i doživeo sam afrodizijački efekat sličan dobroj, jakoj travi. Nema nikakve sumnje, orgoni su konkretna sila baš kao i električna energija", napisao je on u Džankiju .

Njegovi slavni obožavaoci

Rajhova slava dostigla je tačku kada je, u januaru 1964. godine, časopis Tajm objavio dugi tekst u kom se navodi: „Doktor Vilhelm Rajh je možda bio prorok. Za sada se ponekad čini da Amerika nije ništa drugo do velika Ogronska kutija…"

Rajh je verovao i u, kako to Tarner kaže, „ideju seksualnog oslobođenja kao koherentne strategije u borbi protiv totalitarizma".

To je ideja koja se pojavljuje u romanu Džordža Orvela iz 1949. godine 1984.

Tokom šezdesetih i sedamdesetih, Rajh je postao totemska figura za hipike i sanjare, zahvaljujućem posebnom setu vrednosti koje je zastupao - kao što je Mark Pilkington, autor i osnivač Strange Attractor Press , izdavača specijalizovanog za knjige „sa spoljne ivice", objašnjava on.

„Rajhova mešavina plemićke intelektualne poštovanosti i žestoko anti-autoritarne politike, zajedno sa njegovim bojnim pokličem za radikalnu seksualnost kao putem do oslobođenja, njegove kasnije para-naučne ideje o orgonu i NLO-ovima, i njegova tragična smrt od ruku američkih vlasti", sve ga je to učinilo savršenom kontrakulturnom ikonom.

Za to vreme, njegove ideje bile su obično popularne u komunama koje su počele da cvetaju u to vreme, naročito one koje su zagovarale „slobodnu ljubav".