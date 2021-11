Književnost: Alisa u Zemlji čuda - dečja knjiga koja je zapravo za odrasle

Alisa u Z emlji čuda , objavljena 1866. godine i njen jednako očaravajući nastavak iz 1871. godine, Alisa s one strane ogledala , inspirisali su generacije umetnika koji rade u raznoraznim medijima, od filma do pozorišta, od likovne umetnosti do pop muzike.

Imam majicu sa Kraljicom Alisom; znam više ljudi sa tetovažama inspirisanim ovom pričom, od flaša „Popij me" do gusenica koje puše, nego iz bilo kog drugog jedinstvenog izvora.

Adaptiranje Alise

Tenijel je svakako postavio letvicu izuzetno visoko za ilustracije - on je ustanovio mnoge od arhetipova Zemlje čuda koji istrajavaju u svakom mediju, od njene haljine sa keceljom do Šeširdžijinog cilindra.

Proces adaptiranja Alise započeo je vrlo brzo - prva pozorišna verzija postavljena je 1876. godine - ali Bejli ističe da se tradicija plavokose Alise „nije primila sve do Holivuda, kad je to postao definitivni tip glumice."

Svoju Alisu ponudilo je više od 300 ilustratora: od vizije Artura Rakama o kapricioznom vilinskom detetu iz 1905. godine do autorke i ilustratorke Mumijeva Tove Janson i njene mekše i impresionističke interpretacije iz 1966. godine, do političkog karikaturiste i dečjeg ilustratora Krisa Ridela i njegove verzije objavljene prošle godine, u kojoj junakinja izgleda mnogo više kao prava Alisa Lidel.

„Magija i misterija"

I muzičari su se ubacili u priču, od izvanrednog usporenog hita White Rabbit iz 1967. grupe Jefferson Airplane do I am the Walrus Bitlsa, sa Džonom Lenonom koji je bio inspirisan pesmom Morž i stolar iz Alise u svetu s one stranu ogledala.