Klimatske promene: Crveni alarm za čovečanstvo - tvrde naučnici Ujedinjenih nacija u najnovijem izveštaju

Pre 55 minuta

Autori izveštaja navode da nivo mora raste i da ne mogu da odbace mogućnost da će dostići dva metra do kraja veka.

Ali novu nadu predstavljaju planovi za smanjenje emisija gasova koji dovode do efekta staklene bašte - to bi trebalo da stabilizuje rast temperatura.

To je prva velika naučna analiza klimatskih promena od 2013.

Dokument IPCC obojen je jakim, samouverenim tonom, a između ostalog, navodi se da je „nedvosmisleno da je uticaj čovek doveo do zagrevanja atmosfere, okeana i kopna".

„To je činjenica, ne možemo biti sigurniji - nedvosmisleno je i nesporno da ljudi dovode do zagrevanja planete."

Neke od najvažnijih činjenica iz IPCC izveštaja:

Ne mogu da isključe mogućnost da će nivo mora porasti do oko dva metra do kraja veka, kao ni rast od pet metara do 2150. godine.