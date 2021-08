Olimpijske medalje: Kako izgleda alternativna tabela medalja

Pre 1 sata

„Jasno je da vrlo mali broj ljudi ima potencijal da budu sportisti svetske klase", kaže on.

„Ako je zemlja veoma siromašna, neće imati resurse da taj potencijal pretvori u stvarnu sposobnost da se takmiči na svetskoj sceni", kaže on.

Ipak, siromašnije zemlje pobeđuju, i to obično u sportovima koji su jeftiniji, poput rvanja, kaže on, dok bogate zemlje dobijaju u skupim sportovima poput jahanja i jedrenja.

Zemlje Komonvelta takođe imaju bolje rezultate od očekivanih u poređenju sa njihovom veličinom i bogatstvom. Forest veruje da je to zato što je Britanija bila pionir u razvoju sporta koji poznajemo danas, i da je donela entuzijazam za atletska takmičenja širom sveta.

Kaže da su prošli učinci mnogo bolji indikator ko će biti dobar - ali sve to je samo gruba procena.

„Ono što nećete obuhvatiti su zemlje koje se brzo poboljšavaju ili brzo pogoršavaju, i mislim da je to zanimljiv deo svega ovoga", kaže on za BBC.

Da bi bolje ocenio olimpijske pobednike, Griv uzima u obzir ne samo prošle sportske performanse, već i to kako je svaka zemlja prošla na drugim međunarodnim sportskim takmičenjima od poslednjih Olimpijskih igara.

Uzimajući to u obzir, on je predvideo da će Indija zaista imati najbolju godinu do sada, što se i dogodilo, završivši na 33. mestu po broju osvojenih medalja. Time je oborila prethodni rekord 51. mesta iz 2008.