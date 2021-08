Klimatske promene: Pet stvari koje smo saznali iz izveštaja naučnika UN

Pre 1 sata

Klimatske promene su rasprostranjene, brze i intenziviraju se - a do nas je

„Klimatske promene nisu problem budućnosti, one su tu, one su sada, i utiču na sve delove sveta", rekla je doktorka Friderike Oto sa Univerziteta u Oksfordu, jedna od mnogih autorki izveštaja Međuvladinog panela o klimatskim promenama (IPCC) Ujedinjenih nacija.

U naučnom pogledu, to je 90 do 100 odsto izvesnosti da je nešto stvarno.

„On je umeren, on je hladan, nikog ne optužuje, on je bum, bum, bum, jedan čisti argument za drugim."

Granica od 1,5 stepeni Celzijusa je klimava

Ali u političkim pregovorima koji su doveli do Pariskog klimatskog sporazuma 2015, mnoge zemlje u razvoju i ostrvske države zahtevale su taj limit od niže temperature, tvrdeći da je za njih to pitanje opstanka.

Postizanje toga zahtevalo bi da se smanjenje emisija ugljenika prepolovi praktično do 2030, a da se neto nula emisija postigne do 2050.

Loše vesti: Šta god uradili, mora će nastaviti da rastu

Izveštaj pokazuje da bi, prema aktuelnim scenarijima, mora mogla da se podignu iznad verovatnog opsega, podigavši se i do dva metra do kraja ovog veka i do pet metara do 2150. godine.