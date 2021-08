Tehnologija i računarstvo: Razvoj personalnog kompjutera – inženjeri kompanije IBM pre 40 godina približili su računare ljudima

Za vreme studija na Prirodno matematičkom fakultetu u Beogradu (PMF), Miodrag Sokić prvi put je video računar - bila je to ogromna naprava smeštena u posebnu, klimatizovanu prostoriju, u koju su mogla ući samo ovlašćena lica.

Kako se IBM okrenuo kompjuterima na sklapanje?

Njujorška kompanija je napravila veliki zaokret u poslovanju odlukom da se upusti u masovnu proizvodnju personalnih kompjutera - karakteristike modela 5150 bile su drugačije od svega što je IBM, tada jedan od najvećih svetskih proizvođača kompjutera, radio do tog trenutka.

„Kada su shvatili da su male mašine budućnost u računarstvu i da oni moraju da uđu na to tržište, angažovali su manje firme kao podizvođače - nešto što velike kompanije i danas rade", objašnjava Sokić.

„Uglavnom se kompanije opredeljuju da zaštite svoje proizvode i komponente, a IBM je bio dovoljno moćan i bogat, odlučio se da koristi komponente dostupne na tržištu i to se pokazalo kao pogodak", kaže Ivan Jelić.

Matična ploča je elektronska ploča na kojoj se nalaze mnoge bitne komponente računara - glavni procesor, RAM memorija, grafička kartica i hard disk - i one preko matične ploče komuniciraju sa ostalim delovima kompjuterskog sistema.

Kako su u IBM-u „naučili slona da stepuje"?

„IBM je tada držao oko 80 odsto svetskog tržišta računara, ali to nisu bili današnji kompjuteri, već velike mašine koje su koristile banke, vojska i druge institucije koje su imale mnogo novca", objašnjava Sokić.

Kada su u ovoj američkoj kompaniji odlučili da pokušaju da naprave manji, pristupačniji kompjuter za individualne korisnike, neki kritičari smatrali su da je to kao da „pokušavaju da nauče slona da stepuje", navodi se na sajtu kompanije IBM .

Procesor je mozak kompjutera - to je čip sastavljen od miliona tranzistora koji se nalazi na matičnoj ploči i u njemu se izvršavaju sve logičke i računske operacije, ali i naredbe zadate programima na računaru, navodi se na sajtu Školska informatika .

Ipak, odluka da se upotrebe čipovi i operativni sistem koji su se mogli naći na tržištu dovela je isprva do velikog uspeha, ali se dugoročno pokazala kao greška, objašnjava za BBC na srpskom Dejan Ristanović, glavni urednik časopisa PC Pres.

„Nisu zaštitili svoj proizvod patentima i drugi proizvođači su počeli da preuzimaju tržište - nedugo nakon toga je počeo pad IBM-a i oni su svoj PC biznis kasnije prodali kompaniji Lenovo", dodaje on.

Inovacije u prodaji kompjutera

Ovaj kompjuter se prodavao po ceni od 1.565 američkih dolara (danas bi to iznosilo 4.724 dolara kada se uračuna stopa inflacije).

Cena ovog kompjutera mogla je narasti i do tadašnjih 4.500 dolara za one koji su želeli dodatnu opremu poput drajvera za diskete, veću memoriju, adapter za igranje kompjuterskih igara, monitor sa ekranom u boji ili štampač, navodi se na sajtu kompanije IBM.

Cena modela 5150 izgleda prilično visoko u poređenju sa sumama koje je neophodno izdvojiti za lični računar 40 godina kasnije, ali je to najniža cena IBM računara do tada.

Ova kompanija je 1975. godine predstavila model 5100 i njegova cena išla je i do 20.000 dolara, što bi danas iznosilo nešto više od 60.000 dolara, navodi se na specijalizovanom sajtu history-computer.com .

„Veličina uspeha koji je IBM postigao sa personalnim kompjuterom i brzina kojom se do njega došlo iznenadili su mnoge, uključujući i ljude iz same kompanije", pisao je Njujork Tajms nedugo posle predstavljanja modela 5150.

Dejan Ristanović kaže da su iz IBM-a i tu odstupili od dotadašnje prakse, a to im je donelo „fantastičan komercijalni uspeh".

„Imali su snagu da proizvedu dovoljno računara, imali su i marketing koji je sve to ispratio i prodaja u prvih godinu dana je bila 10 ili čak 20 puta veća od očekivane", priseća se on.

Kućni kompjuteri u Jugoslaviji - nabavka pomoću „štapa i kanapa"

Kako kaže, on je taj „džepni" računar prošvercovao preko granice - to je bio jedini način da se dođe do kompjutera iz inostranstva.