Rusija, Libija i plaćenici: Izgubljeni tablet i tajni dokumenti

Pre 1 sata

Vagner je grupa ruskih plaćenika čiji su operativci obišli čitavu planetu, od prvih linija fronta u Siriji do čuvanja rudnika dijamanata u Centralnoj afričkoj republici. Ali ona je ozloglašeno tajnovita i, kao takvu, teško ju je proceniti.

BBC je došao do ekskluzivnog pristupa elektronskom tabletu koji je na ratištu u Libiji za sobom ostavio borac Vagnera, pruživši do sada neviđeni uvid u to kako funkcionišu ovi operativci.