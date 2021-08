„Ja sam legenda" i korona: „Ne, vakcine vas neće pretvoriti u zombije", kaže scenarista poznatog filma

Scenarista čuvenog naučnofantastičnog filma Ja sam legenda ( I Am Legend ) morao je na društvenim mrežama da istakne da je zaplet ovog dela izmišljen usled brojnih glasina da će vakcine - kao u filmu - pretvoriti ljude u zombije.

Film iz 2007. godine, sa Vilom Smitom u glavnoj ulozi, snimljen je po istoimenom romanu pisca Ričarda Metisona iz 1954. godine, i bavi se neuspelim pokušajem da se genetskim inženjeringom malih boginja izleči rak, što dovede do smrti 99 odsto svetske populacije.

„Bila je zabrinuta da su upravo vakcine krive što su likovi u filmu pretvoreni u zombije", kaže on.

Na to je reagovao Akiva Goldsman, jedna od scenarista filma .

„Oh. Moj. Bože. To je film. Izmislio sam to. To. Nije. Stvarno", napisao je Goldsman na Tviteru.