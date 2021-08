Šumski požari i fudbal: Kako su se igrači portugalske Tondela probijali kroz buktinju

Pre 17 minuta

Sedeći u pročelju autobusa, odmah do vozača, direktor kluba imao je sasvim dovoljno vremena da razmišlja o porazu od 3:2 od Leišoeša tog popodneva.

To nije bilo toliko neuobičajeno, ali izgledalo je kao da nešto nije u redu.

Putovanje nazad do Tondele, u centralnom Portugalu, od stadiona Leiksoesa u Matosinjosu, blizu Porta na severozapadu, bilo je samo oko 150 kilometara.

U teoriji to je bilo lagano putovanje.

Bila je to scena potpunog pandemonijuma; delovi zapaljenog drveća leteli su kroz vazduh uz zvuke koji su podsećali na uzburkano more.

Autobus je bio suviše velik da bi se brzo okrenuo, smatrao je on - bilo je to suviše opasno.

„Neki od nas želeli su da nastavimo dalje, dok drugi nisu. Očigledno se radilo o riziku, ali da je naš autobus stao, i to bi bio rizik. Mogli smo da izazovemo nesreću ili da se zapalimo."

„Dok smo se vozili dalje, mogli ste da osetite vrelinu unutar autobusa. Bio je to neverovatan osećaj."

Drugi članovi štaba Tondele, vraćajući se odvojeno sa utakmice, stigli su do iste tačke nekoliko minuta kasnije.

„Ako me pitate da li sam se uplašio, u to vreme zapravo i nisam, jer nismo do kraja bili svesni opasnosti, rizika situacije", dodaje Redondo.