Rusija i BBC: „Rečeno mi je da ne mogu da se vratim – više nikad“, kaže BBC novinarka

Pre 1 sata

„Da budem iskrena, za mene lično to je poražavajuće, ali je i šokantno. Rusija nikad za mene nije bilo samo mesto gde su me rasporedili: nije to bilo koje mesto. To je zemlja kojoj sam posvetila ogroman deo svog života pokušavajući da je razumem…"