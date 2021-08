Profil Avganistana - hronologija najvažnijih događaja u novijoj istoriji zemlje

Pre 35 minuta

1926-29 - Amanulah pokušava da uvede društvene reforme, koje, međutim, dovode do građanskog rata. On beži.

Sovjetska intervencija

Crvena armija odustaje

Invazija predvođena Amerikom

Izbori

Novi pristup SAD-a

2009 decembar - Američki predsednik Obama odlučuje da pojača američkog prisustvo u Avganistanu za 30.000 vojnika, svevši tako brojku na ukupnih 100.000. On kaže da će SAD početi da povlače svoje trupe do 2011. godine.

Vojni pakt

Izborni sporazum

Talibanske ofanzive

2016 od avgusta do oktobra - Talibani stižu do oboda Laškar Gaha, glavnog grada Helmanda, i do severnog grada Kunduza. Grupa je stavila pod kontrolu veći deo dve pokrajine otkako se većina NATO snaga povukla do kraja 2014. godine.