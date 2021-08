Umetnost i strip: Hugo Prat - kosmopolita koji je promenio istoriju stripa i voleo jednu Jugoslovenku

Pre 1 sata

Bila je to Balada o slanom moru u kojoj su opisane avanture Korto Maltezea, neustrašivog i slobodnog mornara koji je bio i ostao inspiracija mnogima i nadživeo je svog tvorca kao njegov najpoznatiji junak.

„Njegovi stripovi meandriraju tankom linijom između sna i jave - bajkoviti su i realistični u isto vreme", navodi on u pisanoj izjavi za BBC.

Između pisca i ilustratora - kompleksnost u „deset linija"

Upravo je naracija u serijalu o Korto Maltezeu bila ono što je Mrđana Radovanovića zarazila Pratom i uticala na to da zajedno sa ocem godinama uvećava sopstvenu kolekciju Pratovih stripova.

Ko je bio Hugo Prat?

„Njegov crtež od desetak linija može utiskom i podkontekstom govoriti više nego što neki autori ispričaju na nekoliko strana, a njegovi akvareli i baratanje bojama su vrhunski, iako je većina radova bila namenjena za crno-bela izdanja", objašnjava on.

Koliko se Prat čitao u Jugoslaviji?

Upravo zbog toga nezahvalno je govoriti o popularnosti ovog dela Huga Prata među jugoslovenskom publikom u to vreme, kaže.

„Za čitanje Prata bilo je potrebna izvesna doza poznavanja umetnosti, stripovskog jezika i drugačijeg pogleda na naraciju - uglavnom su se za njega lepili oni koji su dublje zalazili u strip kao umetnost", objašnjava on.

Dragomirović se priseća da su to bila „dosta skupa izdanja" sa tiražima od nekoliko hiljada primeraka.

Danas se situacija promenila - u Srbiji i regionu Pratovi stripovi se mogu naći, ali se objavljuju u luksuznim izdanjima sa 400 do 1.000 primeraka u izdanjima Čarobne knjige i Darkvuda, napominje autor bloga Kaiševi.

„Strip je danas skupa rabota", zaključuje on.

Svetski putnik koji ne priznaje stege i granice

Hugo Prat je četiri godine kasnije na očevo insistiranje postao član italijanske kolonijalne policije u Etiopiji i, iako za 14-godišnje dete to može biti traumatično iskustvo, kod njega se u tom periodu rađa fascinacija uniformama pripadnika italijanske, francuske, abisinske, senegalske i britanske vojske.

To je jedna od njegovih velikih prednosti - nije delio ljude po njihovoj verskoj, nacionalnoj ili rasnoj pripadnosti, dodaje Radovanović.

Savezničke snage su 1941. godine zarobile Rolanda Prata, a godinu dana kasnije on je umro u zarobljeništvu, pa su Eugenija i Hugo završili u logoru u Etiopiji.

Bio je to još jedan nesrećan obrt sudbine koji je pozitivno uticao na Hugovo stvaralaštvo - tokom zarobljeništva nabavljao je stripove od čuvara i odlučio je da će to biti njegov poziv kada je pročitao strip Teri i pirati američkog autora Miltona Kanifa.

Neki su čak smatrali da je ovaj pomorac i pustolov zapravo alter ego italijanskog umetnika, a sam Hugo Prat je svojevremeno rekao da je to pitanje koje mu se najčešće postavlja.

„Ako je neko dosta toga preživeo i iskusio, to je sigurno Prat i on je posedovao previše ega da bi ga pretočio u nekog drugog, dok sa druge strane izrazito poštuje Kortov lik i njegovu privatnost", dodaje on.