Rusija i zločini: „Opet bih to uradio. I uradiću” - priča o ubistvu koje i posle 23 godine dovodi do novih žrtava

Pre 47 minuta

- To nije nešto čime se ponosim, progunđao je Rumjancev.

„Ne znam zašto se na to odlučio", u nedoumici je Rumjancev.

„Momci su se izdrali na mene, ubacili su me u kola i odvezli kući", kaže.

„Ćerkice mi govore 'Kolja, hajmo u sud'. A ja im govorim: 'Pustite me na miru, ili ćete završiti u hitnoj. Idem da se odmorim u prirodi", priča Rumjanvec.

„Kad sam krenuo da pobegnem kroz prozor bilo je kasno - stražar me je već čekao i smeškao se", navodi.

Te večeri su ga poslali u zatvor na tri i po godine - sud ga je proglasio krivim jer je Smirnova doveo do samoubistva.

„Svi su dolazili da se tuku i biju"

Bio je to mali grad u kojem je živelo oko 45.000 stanovnika, samo pet hiljada više nego danas.

On dobro pamti lokve krvi koje je viđao ponedeljkom na putu do škole, tuča starijih osnovaca i svađa u diskotekama.

Već prvog dana, na odeljenju joj se pridružila vršnjakinja koju su dovezli isečenu - povrede je zadobila na putu do diskoteke, jer nije želela da da svoju jaknu nekoj devojci.

„Kad sam bila mlada, 90-tih godina, svašta se događalo - subotom šetamo, idemo na žurke do iznemoglosti, a nedeljom ujutru svi smo na liturgiji", priča nastavnica Natalija.

„Samo smo sedeli"

Rođaci kažu da to nije bio prvi put i da se zato roditelji nisu odmah zabrinuli što se nije vratio kući.

To je deo Tutajeva u koji turisti obično ne zalaze - tu se nalaze sumorne petospratnice sa papirnatim pahuljicama na prozorima stanova, školski put zadire među garaže, a ne vide se ni crkve, ni Volga.

Sve su to gledali petnaestogodišnji Leonid Serov i Jevgenij Motorin i osamnaestogodišnji bravar Aleksandr Kulago, koji je u tom trenutku već bio oženjen.

Most preko Volge ne postoji u gradu i zimi stanovnici Tutajeva u susedni rejon idu po ledu, u koloni, jedan za drugim

Serov je to mesto obasjavao lampom.

To su takođe čuli Krasavin i Smirnov koji su čuvali Kazkova u podrumu.

„Rekli su da će nas ubiti ako zucnemo"

U tom momentu Kazakov je uspeo da pobegne iz podruma i da dođe do kuće rođaka koja se nalazila u blizini.

„Nisu ga maltretirali samo jedan dan. Sve se pitam zašto nije zvao upomoć, zašto nije vikao? Ali, drugo vreme je to bilo...

„A ja ga pitam kako je tu dospeo. Ipak, on je bio dečko iz dobrostojeće, pristojne porodice i rekao mi je da su ga pozvali tamo da bi se pohvalili.

„Odmah sam mu rekla da odemo anonimno u policiju, a on sve govori ne ne, ni za šta na svetu jer su nam rekli da će nas ubiti ako nekome kažemo. Stajao je preplašen", priča ona.

„Nisam hteo da me smatraju devojčicom"

„Hteo sam da me uvažavaju, da me ne smatraju devojčicom", argumentovao je istražiteljima Serov učešće u ubistvu.

Ipak, brojni svedoci izjavili su da je bilo moguće napustiti podrum ne dirajući Juru, ali nisu svi to uradili.

'Oni žive kao da se ništa nije dogodilo'

Tutajev do danas nije zaboravio ubistvo Jure Kazkova.

„Ne bih želeo da se sretnem sa tim ljudima, s obzirom na to da sam sa nekima od njih bio prvi komšija", objašnjava taj strah Valentin.

„Briga me šta ćete napisati u članku", rekao je odbijajući intervju za ovaj tekst.

On se bavi boksom i, prema rečima komšija, prijatan je čovek.

„Šta misle njihovi prijatelji? Posebno me zaprepašćuju žene", u nedoumici je rođaka Jure Kazkova.

„Semjon je suprug i otac za primer kojeg mnogo volimo. To što se našao tamo čista je slučajnost, ništa od onog za šta se tereti nije uradio", rekla nam je Krasavinova supruga.

„Onda je izbio neki konflikt i desilo se to što se desilo, ali ja nisam tukao Kazkova - baš sam bio pijan", ispričao je.

Čovek kojeg ona naziva pošteđenim u odgovoru BBC ruskom servisu navodi da su ga te februarske noći pozvali u podrum da piju, ali da on nije otišao.

„Kolja, dosta je bilo bežanja, idemo kući"

Kada se prođe gradić Ljubim, nekoliko većih sela, kada se skrene na polje i automobil se ostavi u šumi, pređe pruga, rečica i još jedno polje dolazi se do njegove kuće, prve na rubu maltene nenaseljenog sela.

Smatrali su to provokacijom, šalom, novinskim izmišljotinama - uostalom prošlo je 20 godina.

Do njihovog susreta nije došlo.

Rođaci Kazkova uplašili su se trosatne vožnje iz Tutajeva do gotovo praznog sela, a Rumjancev se trudi da bude daleko od rodnog grada.

- Vratio bih se u stanove, došao bih do još jednog pedofila iz iste te priče.

Drugarima sam rekao da idem da ga tražim, a oni meni govore - beži odatle, Kolja, ne treba ti to. Ja sam siguran da ako dođem u Tutajev neću ga tražiti, doći će mi sam na noge. I, naravno, poslaću ga tamo gde sam i Smirnova.

- Opet bih to uradio. I uradiću.

Za to vreme njegovog prijatelja Juru su ubili, a on je završio školu za vodoinstalatera, automehaničara i zavarivača.

- Kako ste to uspeli? Čini mi se da je samo u filmu moguće pobeći iz zatvora.

Izašao je napolje, popeo se na žičanu ogradu krova kontrolnog punkta i go do pojasa dotrčao do najbližeg voza.