Društvene igre i Japan: Preminuo Maki Kađi, čovek koji je popularizovao sudoku

Pre 1 sata

Od tada je igra, koja podrazumeva upisivanje cifara od 1 do 9 u kvadrat sa 18 polja, postala popularna u celom svetu.

Igra je prvo stekla popularnost u Japanu, a čitav svet je saznao za nju 2004. godine, nakon što ju je objavio list Tajms of London (The Times of London).