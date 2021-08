Suecki kanal: Teretnjak koji je blokirao vodeni put u martu sada prošao bez problema

Pre 1 sata

Ever Given je deo flote Evergrin koja je bila zaplenjena

Nekoliko meseci nakon što je izbavljen iz kanala, Ever Given je bio među konvojem brodova koji su plovili od Sredozemnog do Crvenog mora, saopštila je Uprava Sueckog kanala (SCA).