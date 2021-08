Porodica i razvodi: Trend gde roditelji menjaju domove nakon raskida

„Želeli smo da očuvamo stabilnost za decu, a ne samo da odjednom srušimo sve što smo gradili", kaže tridesetosmogodišnji Niklas Bjorling iz Stokholma, čija se mlada porodica gnezdila osam meseci nakon što su se on i supruga rastali.

„Deca bi mogla da zadrže dom, školu i prijatelje kao i do sada", objašnjava on, i izbegli bi stres rotiranja između dva stana.

Teško je doći do zvanične statistike, jer ne postoji okvir za ovu vrstu života na osnovu popisa ili anketa o prebivalištu.

Za mnoge je to „prelazni ili privremeni aranžman", ali neki od njenih klijenata su se gnezdili godinama.

Šta stoji iza trenda čuvanja porodičnog gnezda?

Niklas Bjorling kaže da su on i njegova bivša dali prioritet stabilnosti dece kada su se razdvojili

„I sam pojam razvoda sa poštovanjem i ljubaznošću, mislim da je to imalo veliki uticaj na ljude", kaže Busko.

Američka TV emisija Razdvajanje zajedno ( Splitting Up Together ) prikazala je porodicu koja se gnezdi koristeći garažu kao roditeljski dom van dužnosti, a postojala je i priča o gnežđenju u finansijskoj dramskoj seriji o finansijama, Milijarde .

Ali on veruje da je glavni pokretač uopšteni porast svesti o mentalnom zdravlju dece, što je navelo više roditelja da razmotre potencijal alternativnih aranžmana o starateljstvu.

„Ljudi su postali sve pametniji da moraju razmišljati o razvoju svoje dece", kaže on.

„Mislim da je to u osnovi zaista, zaista dobar napredak, jer su često ta pitanja potiskivana u drugi plan, a često su problematična razdvajanja roditelja dolazila do izražaja."

Da li je čuvanje porodičnog gnezda zapravo bolje za decu?

Pošto je to prilično novi trend u većini mesta, nema uporednih podataka o dobrobiti dece u ovakvim porodicama u poređenju sa drugim postavkama domaćinstva.

Čvrsto veruje da je to zdravije za decu, omogućava im da zadrže postojeće rutine i da se sporije prilagođavaju promenama u porodici.

„Ako pitate decu, uvek će vam reći da razvod nije zabavan. Ne znaju kako je to razvesti se bez gnežđenja", kaže ona.

„Ali ono što će oni reći je da su roditelji nosili teret razvoda i da to nisu morali oni sami."

To je perspektiva koju deli i Linea Andersdoter, danas 36-godišnjakinja.

„Za mene je bilo veoma dramatično kada su mi prvi put dali do znanja da će se razdvojiti, a kad sam saznala da ne moram da se selim, to mi je zaista pomoglo da ne poludim zbog situacije", kaže ona.

Međutim, kritičari tvrde da to može stvoriti situaciju na pola puta koja ne pomaže deci da obrade stvarnost razdvojenosti roditelja.

Elin Linde, koja je kao tinejdžerka živela u gnezdećem domaćinstvu u blizini Osla, kaže da joj je to iskustvo bilo „čudno i zbunjujuće".

„Nisam znala da li je to kuća mame ili tate, ili su vežbali da se ponovo pomire", priseća se 28-godišnjakinja.

„Ovo je vrsta zaštite dece i štiti ih od stvarnosti, u osnovi. Mislim da je to pretnja mentalnom zdravlju".

Šta je sa uticajem na roditelje

Advokat za porodično pravo Ben Evans smatra da to funkcioniše za neke parove jer im može pomoći da „kupe malo vremena i olakšaju pritisak".

Obe strane mogu da razmišljaju o budućim koracima, tvrdi on, i da izbegnu spletke ili skupe odluke.

Ase Levin, 50-godišnja grafička dizajnerka iz Stokholma, kaže da joj se to dogodilo kada je pokušavala gnežđenje šest meseci pošto su se ona i njen partner rastali.

„Znam da smo oboje bili jako zabrinuti što smo bili u tom stanu... Niste imali svoje stvari, pa to nije bilo prijatno mesto za odlazak", priseća se ona.

Iako gnežđenje može umanjiti promene u životima dece, ono takođe stvara nove logističke izazove za odrasle, od smišljanja novih rutina za kućne poslove do snalaženja u onome što se dešava ako neko počne da se zabavlja.

„Klijentkinja je došla kući i pronašla iskorišteni kondom u spavaćoj sobi kada je došla na dužnost. To nije prošlo tako dobro", kaže Busko.

Budućnost gnežđenja

On takođe kaže da to neće biti prava opcija ako i dalje postoji visok nivo sukoba, ako jedan od roditelja ne može da se obaveže na aranžman ili ako se jednostavno ne oseća sposobnim za to.