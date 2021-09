Hrana: Kako je zamrzavanje promenilo grašak

Pre 40 minuta

Svežem plodu je potrebno mnogo vremena da stigne do prodavnice, a u tom periodu će enzimi pretvoriti šećere u skrob, pa će grašak postati brašnast.

I dok su ljudi koji su živeli u hladnim klimatskim predelima hranu čuvali zamrzavanjem duže nego što to i pamtimo, početkom 20. veka kompanije za preradu hrane su intenzivno učile kako da od odmrznutog bakalara, graška i druge hrane naprave ukusan obrok.

On i njegov prijatelj su od jedne siromašne žene kupili kokošku, ubili je i očistili i njenu utrobu napunili snegom ne bi videli da li će taj metod sačuvati meso.

On se tamo posvetio konzumiranju raznih životinja, od risova do galebova i to naširoko beležio (meso kitova je slično govedini i slično).