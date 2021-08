Fenti bjuti: Kako je šminka pomogla Rijani da postane milijarderka

Kad je Rijana 2015. godine objavila singl „Better Have My Money", pomislili biste da je govorila o tantijemama od hitova sa prvog mesta top lista kao što su „We Found Love" ili „Diamonds".

„Diverzitet bez ograničenja"

„Kod svakog proizvoda govorila sam sebi: 'Mora da bude nešto i za devojku tamne boje kože; mora da bude nešto i za stvarno bledu devojku; mora da bude nešto za one između'", rekla je ona za Rifajneri29 2017. godine.

Rijana kaže: „Želite da ljudi cene proizvod a da ne misle: 'Oh, to je slatko, ali izgleda dobro samo na njoj'"

Fentijev tečni puder sada se nudi u 50 nijansi i doveo je do tzv. „Fenti efekta", pošto su rivalski brendovi proširili raspon nijansi za svoje proizvode šminke.

Džesika koristi tečni puder iz ovog raspona i kaže da je, iako u to vreme nije trebalo da ostavi taj utisak, bio „revolucionaran" kad se pojavio 2017. godine.

Uspon i uspon Fenti bjutija

To je, za Džesiku, jedan od glavnih razloga za njenu popularnost.

Ona je živela u Sautendu i kaže da je sa „ograničenim nijansama" za njenu kožu na raspolaganju, pronalaženje pravog tečnog pudera često podrazumevalo duga putovanja do robnih kuća po Londonu.

„To nije ništa novo, da budem iskrena. Kad je pokrenuta, glavna impresija uopšte nije bila 'oh, konačno'", kaže Čajnazo.

„Ne morati prolaziti kroz iskustvo odlaska do odeljenja za šminku u robnoj kući i isprobavanja svake postojeće robne marke da biste našli savršenu nijansu za sebe - to je gotovo nestalo samo zbog činjenice da prosto možete da odete do Fentijevog štanda."