Muzika i Velika Britanija: Preminuo bubnjar Rolingstonsa Čarli Vots

Pre 35 minuta

Kao ljubitelj džez muzike, Vots je pomogao bendu da zajedno sa Bitlsima 1960-ih godina približi rokenrol široj publici i učestvovao je u stvaranju legendarnih pesama (I Can't Get No) Satisfaction, Jumpin' Jack Flash, Get Off My Cloud, Sympathy for the Devil.