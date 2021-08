Zločini, misterija i serijski ubica: Jorkširski trbosek i nerešeni slučajevi ubistava u Švedskoj

Pre 10 minuta

On je osuđen za ubistvo 13 žena i napade na još njih sedam, ali od tada je bilo mnogo poziva da se on istraži za još zločina.

On je bio 20 godina stariji od nje i živeli su zajedno u gradu Malmeu na jugu Švedske.

Ali za razliku od njegovog slavnog komšije preko puta Eresunda - moreuza koji odvaja Dansku od Švedske - on nikad nije imao konkretnu ulicu crvenih fenjera.

Umesto toga, seksualne radnice bi stajale na širokim ulicama sa drvoredima Kungsgatan i Eksersajzgatan, gde je bilo mesta za automobile da stanu i da dođe do dogovora.

Tamo se uputila Tereza, prevezavši se autobusom od svog stana do centra grada.

Bilo je to prvi put da je Lindkvist čuo za vezu između njegove zemlje i ozloglašenog britanskog serijskog ubice.

Pedesettrogodipnji detektiv proučavao je Jorkširskog trboseka kad je počinjao da radi za švedsku policiju devedesetih, saznavši kako je kamiondžija iz Bredforda nasilno napadao žene na severu Engleske od sredine sedamdesetih do 1981. godine.

On je naknadno proglašen krivim za 13 ubistava i sedam napada, i osuđen na doživotnu kaznu zatvora.

Ovo je ukazalo na to da je Satklif možda putovao kamionom na trajektu između luke Limhavn (za koju je Lindkvist pretpostavio da je pogrešno napisan Limhamn) u Švedskoj i Dradoera (pogrešno naspisani Dragor) u Danskoj.

Sada je brodove zamenio Eresundski most - kog je proslavila skandinavska detektivska serija Most i u kojoj je, sasvim slučajno, Lindkvist služio kao konsultant.

„Jedina stvar koja može da nadmaši fikciju je stvarni život", kaže on, poredeći scenarije koje kontroliše radi autentičnosti sa pravim slučajevima ubistva.

„Viđam to svaki dan, svake godine, godinu za godinom."

Ovde je, pomislio je on, još jedan primer kako istina ume da bude fantastičnija od fikcije. Zašto je on sada prvi put čuo za ova dva brutalna ubistva i zašto ona do sada nisu rešena?