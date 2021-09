Seks, droga i plastična hirurgija: Kako se plaćaju operacije u prestonici meksičkog narko kartela

Pre 26 minuta

Druge dolaze sa muškarcem ili same.

„Često dođu sa dečkom koji plaća zahvat. A razni muškarci me pozovu i kažu: 'Hej, doktorko - poslaću vam devojku koju treba da operišete.'"

„Jedan čovek me je pozvao i rekao: 'Doći će vam jedna od mojih devojaka. E sad, doktorka, znate šta ja volim. Ne slušajte šta ona govori - zato vas plaćam", kaže Martinez.

„Rekla sam mu da raspravi to s njom, jer kad je pacijentkinja u mojoj operacionoj sali, ona donosi odluke."

Šta je „la bučona"?

„Nekada sam sebi govorila: 'To definitivno nije dobro.' Sada nisam promenila mišljenje, ali prosto više ne razmišljam o tome toliko pred operaciju. To je zato što privreda ovde u Sinaloi - restorani, kafići, bolnice - zavise od trgovine drogom."

„Pitam pacijentkinju da li pristaje na hirurški zahvat koji on želi da bude izveden na njoj. Nekad one kažu: 'U redu je, šta god on želi.'