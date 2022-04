Film i Amerika: Veliki san - delo za zbunjivanje, kao nijedno drugo

Zaplet, u stvari, nije nemoguće pratiti - to je samo jako komplikovano bez olovke u ruci, sveščice i dugmenceta za pauzu na daljinskom upravljaču.

Ali da li je to dovoljno da biste se toliko žalili?

Ili možda baš to može da bude glavna atrakcija tog filma?

„Značajna stvar u vezi filma Veliki san", kaže on za BBC Kultura, „jeste da se on pridržava principa ograničene naracije - on pokazuje samo ono što jedna osoba vidi ili čuje.