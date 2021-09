Porodica, deca i seksualni odnosi: „Kako sam otkrila da je moj otac bio pisac bestselera o seksu“

Pre 54 minuta

„Mislim da sva deca dožive trenutak kad shvate da njihovi roditelji nisu nedodirljivi, nisu superheroji, nisu sveznajući - a to se ponekad desi istovremeno kad i otkriće: 'Oh moj bože, moji roditelji upražnjavaju seks, upražnjavali su seks da bi dobili mene, verovatno ga još uvek upražnjavaju'", kaže ona.

Ali to su bile devedesete i doći do informacija šta bi moglo da se desi posle toga nije bilo tako lako.

Kad se danas osvrne na to, Sara shvata da joj je to usadilo ideju da gojazne žene ne zaslužuju da budu predmet požude, što je imalo negativne posledice po njen doživljaj vlastitog tela.

Sara ga je pitala o čemu on to priča. Znala je tačno na šta misli, ali je želela da ga čuje kako joj on to kaže.