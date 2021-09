Abortus i zakoni: U Teksasu pobačaj do kraja šeste nedelje trudnoće - kako je na Balkanu

Pre 8 minuta

„Najviše utiče na ranjive grupe"

Kazne su predviđene i za one koji dovoze žene do bolnice na zahvat ili joj plaćaju troškove.

Kako je na Balkanu?

Srpski zakon dozvoljava abortus svakoj ženi, na njen zahtev, do desete nedelje trudnoće.

Do 2018. godine postoji trend neravnoteže među polovima na rođenju i on poslednjih 15 godina pokazuje da se na 110 dečaka rađa 100 devojčica.

I jedan i drugi zakon ženi ostavljaju pravo da sama odluči o trudnoći i legalnim smatraju prekid trudnoće do desete nedelje.

U ovoj zemlji do pre dve godine je na snazi bio Zakon koji je nalagao da se trudnoća može prekinuti kada žena pismeno zatraži abortus, prođe savetovanje u trajanju od tri dana sa doktorom koji će joj pokazati sliku fetusa i ultrazvuk kucanja srca.

Zakon je promenjen 2019. godine, a to znači da više nema administrativnih procedura i obaveznog savetovanja.

Do 12. nedelje trudnoće, svaka žena može da prekine trudnoću samo uz pismen zahtev i to istog dana, a ne kao do tada da čeka 72 sata i razmisli da li je abortus njena konačna odluka, pisali su makedonski mediji.