Napad na Novom Zelandu: Muškarac nožem ušao u prodavnicu i ranio šestoro ljudi, policija ga ubila

Pre 11 minuta

Policija na Novom Zelandu usmrtila je „nasilnog ekstremistu", pošto je on nožem napao i ranio najmanje šestoro ljudi u supermarketu u Ouklandu.

Premijerka Džasinda Ardern kaže da je to bio „teroristički napad" koji je izveo muškarac, državljanin Šri Lanke, a on je već bio pod prismotrom policije.

„Ovo što se dogodilo je strašno, to je pogrešno, to je zločin iz mržnje. I za to je kriv pojedinac, ne vera", rekla je Ardern.