Novi film o princezi Dajani: Odlične kritike za Kristen Stjuart

Pre 26 minuta

Film je „sjajno lud, tužan i lep", rekao je on.

Kritičar Dedlajna Pit Hemond izjavio je: „Ne mogu dovoljno reći o njenoj glumi, krećući se od utiska o nemoguće hroničnoj figuri do lepog postizanja suštine onoga što je ona bila."

„Stjuart je jedna od retkih ljudi na planeti koja poznaje paparace vrlo dobro da se čak donekle to može uporediti sa gomilom bliceva koji su proganjali Dajanu do njene smrti", rekao je on.