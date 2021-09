Pornografija i internet: Koliko zarađuju kreatori sadržaja sajta OnlyFans i kakve su pretnje i zahteve dobijali

„Pa sam pomislila da bih mogla i ja da se ubacim u to."

Kreatori mogu da postavljaju različite vrste sadržaja, od video snimaka sa savetima o lepoti do snimaka o fitnesu, ali sajt je najpoznatiji po pornografiji.

Iznos mesečne pretplate kreće u rasponu od 4,99 do 49,99 dolara.

Novinari BBC-a intervjuisali su desetine kreatora sadržaja iz Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a, pregledali kopije pritužbi i prepiski sa OnliFansom, pa došli do sledećih zaključaka:

• na platformi je sada prilagođen postupak vezan za zatvaranje naloga kreatora, nakon što je BBC postavio pitanje zašto je stranica jedne kreatorke isključena bez objašnjenja, što je dovelo do njenog ponovnog uključenja.

Dodali su da se svi sadržaji koji su označeni kao problematični pregledaju pojedinačno, od slučaja do slučaja.

„Zbog vrste sadržaja, kao i rizika koji on potencijalno predstavlja za posebno osetljive korisnike, ulozi su veći, pa je samim tim veći i nivo odgovornosti."

Čarli, dvadesetogodišnja studentkinja, kaže da je dobijala zahteve u rasponu od 50 dolara za snimak na kom jede picu, do 200 dolara za snimak na kom masturbira koristeći seksualna pomagala.

Do zarade ipak nije došla bez poteškoća.

Kaže da je postavljanje granica u odnosu na neke od njenih „obožavalaca", koji plaćaju 30 dolara mesečno da bi gledali njene pornografske fotografije i snimke, dovelo do navale zlostavljanja i pretnji silovanjem i smrću.

„Opsesivno ponašanje"

Sajt tvrdi da kršenje ovih pravila može da dovede do suspendovanja ili gašenja naloga.

„Mi smo ti koji zarađujemo za njihov hleb. Zato, kada me neko uznemirava i vređa, očekujem od [OnliFansa] da mi omogući da blokiram tu osobu, a da ona ne dobije povraćaj novca.

To se dogodilo Bel, dvadesettrogodišnjoj manekenki iz Mančestera.

„Veoma loše je reagovao na to - pritom mislim na opsesivno, zaista opsesivno ponašanje."

„Uhodio me je preko raznih naloga, pratio me je u pričama mojih prijatelja na Instagramu, imao je dosta mog sadržaja, pa sam se brinula da bi to mogao da upotrebi protiv mene."