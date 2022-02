Rusija i politika: Ko su danas ruski komunisti

Ipak, u poslednje vreme je došlo do promena - članstvo se podmladio, partija je postala aktivna na društvenim mrežama i stekla određenu popularnost.

'Poslanički kandidat mora biti spreman i da završi u zatvoru'

Sve se to dešava uoči parlamentarnih izbora u Rusiji, koji su održani između 17. i 19. septembra, a na kojima je KPRF osvojila 18.93 odsto glasova i time izašla na drugo mesto, posle vladajuće partije Jedinstvena Rusija.

„Teško da mogu izgovoriti tu reč", izvinjava se on.

On nije član KPRF, ali je počasni i cenjeni gost brojnih partijskih događaja. Ustaje i maršira ka govornici.

'Previše upadljiva'

Posle oružanog sukoba između predsednika i Vrhovnog Saveta 1993. godine, u koji su komunisti bili direktno uključeni, partija je bila zabranjena, iako to nije dugo trajalo.

Od izbora do izbora, gubeći glasačko telo i osipajući se, poslanici KPRF su sve češće glasali onako kako je vlast dirigovala, a masovni protesti postali su prošlost.

Pitam je kako u partiji gledaju na pravoslavlje, ali i na to što ona vozi leksus, koji se vodi kao poslanički automobil i prema raznim procenama košta između 1,5 i 2 miliona rubalja).

„Možda se to nekome ne sviđa, kažu, ova Jengaličeva je previše mlada, previše upadljiva, šetka se u bundi, ali mi nikada to nisu ni rekli, ni pokazali.

„Momci, a niste pokušali prosto da me pozovete? Moj telefon stoji na sajtu Moskovske gradske dume", rekla im je na to.

Na video snimku portala koji prati policijska uznemiravanja u Rusiji, OVD Tverske oblasti, Jengaličeva u bundi od nerca i sa krznenom šubarom ismeva one koji su pritvorili ovu „opasnu prestupnicu".

„Mi smo svi ljudi od ideologije i zalažemo se za svoja uverenja, ali primer poslanika Šeremetjeva, kao i Iljdara Dadina naterao me da bolje razmislim i verujem da više neću ići ni kao novinarka", odgovara.

„Čak se ni ne sećam kako sam za njega saznala, iskreno, čini mi se da su svi oko mene govorili o tome! Bilo je jako hladno i ništa se nije čulo, a bilo je mnogo ljudi, to me je pogodilo", govori ona.

„Kao da me je sekretar partijskog ogranka nagovorio" smeje se Jengaličeva.

Partijski rad ukombinovala je sa svojim poslom - firmom Zemlja kosmičkog turizma koja je nudila izvođenje akrobacija avionom MiG-15, korporativne obilaske avionom Il-76 u bestežinskom stanju, kao i ture do najvećeg kosmodroma na svetu Bajkonura i kosmodroma Istočni.

Kada je on umro, Jengaličeva je učestvovala u postupku raspodele imovine sa njegovom porodicom (na kraju ništa nije dobila).

Do malopre vesela i ironična, odjednom isprekidano diše i oči joj se pune suzama.

„Objasniću Vam, ali ne nameravam da delim detalje iz privatnog života, dosta mi je bilo za izbore u Moskovsku gradsku dumu kada su me razvlačili po Telegramu!", kaže.

Karaulov je ponudio Jengaličevoj da ga tuži i dodao da bi ga to učinilo srećnim.

Nezvanični telegram kanali, kao i nacionalne televizije proglasili su ga pristalicom Navaljnog i prikazivali svakave klipove sa skrivenih kamera - od tajnih razgovora sa partijskim kolegama do informacija iz njegovog privatnog života.

„Genadij Andrejevič ne osuđuje akcije, on sam ponekad odlazi na protestne šetnje, ali smatra da ljudi tamo odlaze zbog Navaljnog.

'Partijski vojnik'

„Šta sad, pozvaće me ako treba, znaju da je to moj automobil, niko osim mene ne vozi takav", kaže on, vadeći kesicu pereca i kefir.