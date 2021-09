Zdravlje i ishrana: Da li je dobro jesti puter od orašastih plodova

Pre 58 minuta

Zato što je to bila studija sprovedena na opštem stanovništvu, nije moglo da se potvrdi da li su ta dva ishoda povezana - štaviše, studija objašnjava da su ljudi koji jedu puter od kikirkija skloniji da puše i jedu crveno meso, a manje su skloni vežbanju, što su sve faktori rizika za srčane bolesti.

Međutim, bila je to mala studija.

„Odvajanje kore izbacuje nešto malo vlakana, ali ne previše, zato što jezgro i dalje sadrži mnogo vlakana", kaže on.

To je zato što ne razlažemo orašaste plodove do kraja pre nego što ih progutamo.

A to znači da apsorbujemo manje kalorija - i hranljivih materija - nego što je dostupno u sirovim orašastim plodovima.

Ali koliko se to desi može da zavisi od toga je li proizvod gladak ili hrskav.

„Krupniji komadi mogu da znače da ima još netaknutih ćelija u telu koje nisu razbijene, tako da je verovatnije da će one imati manje kalorija i hranljivih materija od glatkih putera", kaže Teri Grasbi, predavačica nauke o hrani na Univerzitetu u Sariju.

Ali da stvari budu komplikovanije - to bi moglo da zavisi i od samog orašastog ploda.

Drugi razlog zbog kog puter od orašastih plodova može da dovede do unosa više kalorija od sirovih plodova je proces žvakanja, zbog kog možete da se osećate sitije.

Ipak, sadržaj kalorija možda nije mnogo bitan - studije su pokazale da jedenje orašastih plodova ne dovodi do gojenja, a može zapravo do dovede do gubitka kilograma.