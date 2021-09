Korona virus, vakcine i deca: U kojim zemljama se deca vakcinišu i zašto i kako je na Balkanu

Pre 22 minuta

Šta se dešava u Evropi?

Odobrenje je početkom juna izdala Agencija za lekove i medicinska sredstva, i to za decu uzrasta od 12 do 15 godina.

Prema podacima iz jula, u Srbiji je vakcinisano šestoro dece uzrasta od 12 do 13 godina, petoro dece uzrasta od 13 do 14 godina, troje dece od 14 do 15 godina, 13 dece od 15 do 16 godina, 41 dete od 16 do 17 godina i 432 uzrasta od 17 do 18 godina.