Korona virus i socijalna zaštita u Srbiji: „Nemaš osećaj kao da igde pripadaš" - kako se mladi bez roditeljskog staranja osamostaljuju usred pandemije

Pre 59 minuta

„Ima dosta mladih koji su vredni i hoće da rade, ali nedostatak oslonca iz kuće je veliki teret", kaže on.

I za Marka i za Emu je izlazak iz sistema socijalne zaštite i prvi korak ka samostalnom životu bio dramatičan i neizvestan trenutak - ali koliko ih je sistem pripremio za to?

„Uopšte nisam mislio da ću uspeti da stignem do tačke da ne moram da razmišljam da li ću imati novca za sledeći mesec", kaže Marko dok sedi u omanjem, iznajmljenom stanu u Beogradu.

Do punoletstva je promenio nekoliko domova u glavnom gradu, koji su pod okriljem CZODO Zvečanska.

„Kada sam postao punoletan, gledali su da me što pre izbace odatle", prepričava Marko kako je doživeo izlazak iz ustanove koju je napustio oktobra te godine.

„Mladi često dobijaju iznenadna rešenja za iseljenje, a sistem će uvek naći način da to opravda", navode.

Apsolventkinja je defektološkog fakulteta i koristila je pravo da, kao mlada žena koja studira, ostane u domu do 26. godine.

„Ponekad me je strah da neću diplomirati u narednih godinu dana zbog dinamike na poslu i zato što ne mogu da priuštim da ne radim, ali se trudim da oteram taj strah", kaže.

„Primećuje se izrazito stanje uznemirenosti i straha od budućnosti, a u tim periodima se dešava i da regresiraju na ličnom planu - ranije sanirana ponašanja ponovo dolaze do izražaja", kaže ona.

Kako izgleda procedura izlaska iz doma

„Komunikacija prema mladima je generalno loša - zavisi od centra do centra, od zaposlenog do zaposlenog. Jedni se trude i daju informacije, a drugi to ne rade". dodaju.