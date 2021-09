Film i Dvejn Džonson Stena: Kako su rvači postali idealan izbor za holivudske zvezde

Filmska zvezda je umrla. To nam, makar, poručuju trendovi na blagajnama bioskopa.

To je potpuno suprotno od onoga što se dešavalo 90-tih godina kada su mnogi od filmova sa top 10 liste bili zasnovani na originalnim idejama i zamišljeni kao idealan mehanizam za zvezde kao što su Brus Vilis, Tom Henks i Vil Smit.

Od debija u filmu Kralj škorpion iz 2002, za koji je plaćen 5,5 miliona dolara, što je bio rekord za glumca koji prvi put nastupa u glavnoj ulozi, Džonson je postao prava zvezda čiji su filmovi do danas zaradili više od 10 milijardi dolara.

Radi se o još jednoj bezbrižnoj porodičnoj avanturi koja je stilski slična ranijim Džonsonovim hitovaima kao što su Džumandži filmovi ili Trka do Veštičje planine .

No, ako je Džonson i zaustavio jedan trend, onda se slobodno može reći i da je započeo novi, jer sada nije jedina bivša rvačka zvezda koja je uzburkala Holivud.

On igra zloglasnog mlađeg brata Vina Dizela u poslednjem filmu iz serijala Paklene ulice ( Fast & Furious 9 ), a od pre par nedelja možemo da ga vidimo i u ulozi krvožednog antiheroja Pismejkera (Mirotvorca) u filmu Odred otpisanih , nastalom prema istoimenom stripu.

Brajan Alvarez, urednik nedeljnog Figujur four biltena i istaknuti novinar koji prati američko rvanje, kaže da nema sumnje da su Sina i Džonson svakako imali predispozicije koje su bile idealne za Holivud: „Apsolutno, od prvog dana, oni su izgledali kao momci koji će postati gigantske zvezde".

Koreni Džonsonovog uspeha

Upravo tu, u četvrtastom ringu, kao član menažerije koju predstavlja profesionalno američko rvanje, obučen samo u crne Spido kupaće gaće ukrašene bikom na zadnjici, on je i počeo putešestvije ka poziciji globalnog superstara.

On je, zajedno sa Majkom Folijem, bio učesnik najgledanijeg rvačkog segmenta svih vremena, a dva puta je oborio i sve rekorde u gledanosti na kablovskoj plati-i-gledaj platformi.

Iako je Džonson ekspresno postao najveća zvezda koja je rvački ring zamenila još sjajnijim svetlima Holivuda, on ipak nije bio prvi.

Njegova prva glavna uloga u akcionom trileru No Holds Barred iz 1989. je bila i njegov jedini ozbiljan pokušaj da vlastiti imidž stečen u ringu prebaci na film, ali je on potpuno propao.

Zatim se oprobao i u porodičnim komedijama sa još dva bezvredna filma: u naučno-fantastičnoj komediji Suburban Commando iz 1991. godine je igrao intergalaktičkog ratnika koji sleće na Zemlju i upoznaje se sa tipičnom američkom porodicom iz predgrađa, dok u komediji Mr. Nanny iz 1993, koja je inače ništa drugo do bleda imitacija Švarcenegerovog Policajca iz vrtića , igra rvača koji postaje telohranitelj sa zadatkom da zaštiti decu bogatog industrijskog magnata.

Bez obzira na to što je blistao u ovoj ulozi, zvezde mu nisu bile naklonjene.

Bila je to posledica godina provedenih u ringu.

Ono što današnji trio rvača koji su postali holivudske zvezde razlikuje od njihovih prethodnika je to što su u stanju da filmskoj publici ponude i nešto više od fizičkog junaštva.

Džonsonova javna persona može da se opiše kao Deda Mraz sa mišićima, Sina je najtrapaviji trapavko u Holivudu, dok je Bautistin talenat pantomimičara zaslužan za to što je voljen i van sveta rvačkih fanova.

„Ta vrsta samoprezira i sposobnost da se dočara mačo imidž sa smislom za humor je nešto zasta dragoceno. To je slika mačo muškaraca u ovom modernom vremenu".

Rvački ring kao mesto za performans

Ako ostavimo muškost po strani, onda možemo da kažemo i da je rvački ring savršena vežbaonica za holivudski trijumf: to je prostor u kojem možete da kreirate nastupe koji oduševljavaju publiku u jednom fantastičnom i apsurdnom miljeu.

„Oni igraju uloge koje vrlo često i ne predstavljaju njih same, već postupaju po zamišljenim scenarijima".

U filmovima o Čuvarima galaksije , on lik Marvelovog zelenokošca Draksa Uništitelja pretvara u nešto što je mnogo više od generičkog zloće koji izgovara šaljive rečenice.

U komedijama Stubber (2019) i Moj špijun (2020) on je arhetipske uloge heroja okrenuo tako što ih je igrao donekle neuko - mnogo priče ali bez efekta, nešto nalik pevcu Sofroniju iz crtanih filmova, ali teškom 120 kilograma.

On igra isklesanog, ali seksualno nesposobnog momka Ejmi Šumer, a naročito blista u jednoj od najzabavnijih i najneobičnijih scena poslednjih godina kao muškarac koji orgazam može da doživi samo ako zamišlja sam sebe u teretani.

Ovi filmovi su dokazali kako je on i dobar komičar i veliki sportista: nema mnogo glumaca koji bi kao on pristali da se eksponiraju na taj, pomalo i ponižavajući način, naročito kada znamo da je Sina celu dosadašnju karijeru gradio po modelu super čoveka.

U hit filmu ovog leta, Odredu otpisanih , Sina po sopstvenom priznanju igra „neku vrstu odurnog Kapetana Amerike", što je očigledna varijacija na njegov rvački lik, ali i asocijacija na lik kojeg igra u filmu F9 (Fast and Furious) i koji pokušava da opustoši planetu.

Što se tiče Džonsona, on je dao sve od sebe kada se oslonio na svoju osobenost - pokušao je da bude standardni akcioni heroj sa filmovima kao što su Dobro došli u džunglu (The Rundown, 2003) i Walking Tall (2004), ali to nikada nije sasvim funkcionisalo, verovatno i zbog toga što Holivudu ne nedostaju takvi tipovi.