Škola, rasizam i nasilje: Otac traži milion dolara odštete zbog šišanja njegove ćerke u školskom autobusu

Pre 46 minuta

Do sukoba je došlo kada je drugi učenik ošišao Džurni Hofmajer u školskom autobusi, kaže njen otac

On je takođe ispisao sedmogodišnjakinju iz ove škole.

Učiteljica je prekršila pravila škole, ali to nije akt motivisan rasizmom, utvrđeno je u istrazi koju su sproveli iz škole.

Dete iz njenog razreda je makazama iseklo njenu dugu, kovrdžavu kosu, dodao je on.

On je pomislio da je ponovo drugo dete bilo krivo za to, ali je Džurni rekla da je to učinila učiteljica.