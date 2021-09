Emi nagrade 2021: Dominacija Netlikfsa - serije Kruna i Damin gambit neprikosnovene

Kruna je ukupno dobila 11 Emi nagrada, koliko i Damin gambit ( The Queen's Gambit ), sledi Subotom uveče uživo ( Saturday Night Live ) sa osam, Ted Laso i Mandolorijan (The Mandalorian) su osvojili sedam nagrada, RuPaul's Drag Race pet, a četiri Mare Of Easttown .

Ova serija pobedila je u konkurenciji I May Destroy You, Mare Of Easttown, The Underground Railroad i WandaVision.