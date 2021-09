Psihologija i društvo: Zašto je tračarenje na poslu dobro po vas

Konkretno, kako je Majkova partnerka dobila drugu bebu, kako je frižider pun Džejninih buđavih starih ručkova, kako IT sektor nikad nije bio sporiji i kako je šef dao povišicu Marku, a ne Džin.

Stručnjaci kažu da pričanje o drugima iza njihovih leđa ne mora da bude grešna kancelarijska razbibriga - to može da bude i korisna alatka za snalaženje na radnom mestu i saznavanje važnih informacija.

Iznenađujuća korist od tračarenja

„Kad je tračarenje samo 'opanjkavanje' - komentarisanje nečijeg izgleda, na primer - to nema pozitivnu svrhu i stoga je negativno, štetno i problematično."

To bi mogle da budu banalne informacije koje se prenose putem radio Mileve, kao što je 'Čula sam da Merina ćerka studira marketing' ili 'Pit je na odmoru u Kornvolu'.

„Mislim da je najveća zabluda da je tračarenje uvek negativna pakost - kad se priča ružno o nekome iza njegovih leđa. Ali ankete pokazuju da je primarni razlog zašto to ljudi rade zato što žele bolje da razumeju svoje okruženje", kaže Šenon Tejlor, profesorka menadžmenta sa Univerziteta u Centralnoj Floridi, u SAD, koja proučava dinamiku radnog mesta.

Tračarenje može da „potvrdi naše emocije" i pomogne nam da shvatimo šta drugi ljudi misle o stvarima, kaže on, a to tračarenje nam pomaže da budemo sigurni da li je način na koji „doživljavamo svet isti kao kod drugih kolega i da li su kolege toga svesne.

Dakle, ako neko na poslu kaže nešto kao što je „Ralf u poslednje vreme često uzima bolovanje", to bi moglo da otvori vrata drugima da podele svoje osude i procene - da bi Ralfovo preterano odsustvo moglo da objasni njegov loš učinak na poslu, na primer.

To bi moglo i da pomogne da procenite koliko bolovanja se smatra „prihvatljivim" među kolegama (nevezano za zvaničnu politiku), kao i ko je saosećajan ili zloban prema Ralfu.

Kad čujemo tračeve o kolegama, to može da utiče na nas tako da postanemo malo samosvesniji, dok kad ste vi tema trača, to može da vas navede da promenite ponašanje.

Za to vreme, slušanje pozitivnih tračeva pružilo je slušaocima predstavu o tome kako da unaprede sebe, da bi mogli da budu više kao osoba o kojoj sa tračari.

U studiji iz 2014. godine, on i njegov tim otkrili su da su mnogo veće šanse da se o „pojedincima koji su se ponašali sebično i amoralno tračari kako bi svi ostali u široj grupi saznali za njihovo ponašanje", kaže on.

To znači da bi u ovom trenutku suština tračarenja mogla da bude želja da razlučimo da li naše kolege traže novi posao negde gde se dozvoljavaju fleksibilniji radni sati od kuće ili uporedimo iskustva sa drugim roditeljima o mukama sa decom tokom pandemije.

Radeći to, pokušavate da utvrdite koje informacije su dostupne u rapidno promenljivim okolnostima, kao i ko se nalazi u istoj situaciji kao i vi.

Kad to radimo, to može da ima i pozitivnu svrhu - dok god to ne radimo iz zlobe.