Holivud: Preminuo glumac Vili Gerson iz serije Seks i grad

Pre 31 minuta

Glumac Vili Garson, najpoznatiji po ulozi lovca na talente Stenforda Blača iz serije Seks i grad (Sex and the City) umro je u 57. godini, saopštio je njegov sin.

Nedavno je radio na spin-of seriji And Just Like That (Samo tako).