Hrana i zdravlje: Šta se dešava vašem mozgu kad iz ishrane izbacite šećer

Pre 1 sata

Kad imate visok nivo šećera u ishrani, poznato je da je to loše po vaše zdravlje, ali potpuno ga izbaciti takođe ume da bude teško, naročito zato što to može da izazove širok dijapazon neprijatnih simptoma.

To bi moglo da se dešava iz raznih razloga, kao što je promena u ukusima i načinu života, sa porastom popularnosti dijeta sa unosom male količine ugljenih hidrata, kao što je keto, u poslednjoj deceniji.

Među tim simptomima su glavobolja, zamor i promene raspoloženja, koji su obično privremeni. Razlog za te nuspojave trenutno nije do kraja objašnjen.

Ovi efekti su toliko značajni da je to čak dovelo do rasprave da li možete da budete „navučeni" na šećer - iako se to još aktivno proučava.