Klimatske promene: Britanski premijer kaže da „čovečanstvo dostiže prekretnicu, vreme je da odrastemo"

Pre 1 sata

Upozorio je na to da je porast temperature na svetskom nivou neizbežan i pozvao kolege lidere da se obavežu na sprovođenje velikih promena kako bi obuzdali dalje zagrevanje.

„Vreme je da čovečanstvo odraste", dodao je on uoči konferencije o klimatskim promenama Ujedinjenih nacija (UN COP26) u Glazgovu čiji će domaćin biti Velika Britanija.

Pred konferenciju, koja počinje 31. oktobra, on je rekao da države moraju da sprovedu „značajne promene" do kraja decenije ako žele da spreče dalji porast temperature na planeti.

„Strastveno verujem da to možemo da učinimo ako se obavežemo na sprovođenje promena u četiri oblasti, a to su - ugalj, automobili, gotovina i drveće", rekao je on.