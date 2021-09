Nauka i misterija: Neobična potraga za pronalaženjem nestalih milijardu godina istorije

Poslednji put kad ih je video, rekao je on, Pauel je stajao na čamcu, mašući šeširom u veselom pozdravu... neposredno pre nego što su čitavu ekspediciju progutali smrtonosni brzaci.

Za to vreme, istraživači su nastavljali putovanje, potpuno nesvesni bizarnog skandala koji se odvijao kod kuće.

Izgubljene godine

Tako je to makar iz početka izgledalo.

Nedostajalo je hiljade stopa stena - one su naprosto iščezle.

On je ovu pojavu nazvao Velikom neusaglašenošću i zapitao se: „Kako je to uopšte moguće?".

To znači da u geološkom zapisu postoji rupa od više od milijardu godina.

Do današnjeg dana niko ne zna šta se desilo sa svim tim stenama između.

Globalna anomalija

On objašnjava da ćete u središtu svakog kontinenta, bilo da ste u Sjedinjenim Američkim Državama, Sibiru ili Evropi, ako bušite dovoljno duboko, naleteti na dva sloja stena koji učestvuju u ovoj misterioznoj geološkoj anomaliji.

„A to znači da svuda ispod vas postoji ta granica - ponekad je blizu površine i možete da je vidite, ponekad je kilometrima ispod, ali je uvek tu, sem u planinskim masivima gde je potpuno nestala", kaže Maršak.

Kao što aludira Maršak, razotkrivanje šta se desilo tokom nestalih milijardu godina i što je dovelo do njihovog nestanka nije trivijalna stvar.

Dva su razloga za to.

Prvi je da se sasvim slučajno to desilo neposredno pre jednog drugog neobjašnjivog događaja - naglog bujanja raznovrsnog života na Zemlji pre 541 milion godina.

To se desilo za svega 13-25 miliona godina - što će reći, u treptaju oka u evolutivnom smislu.

On ga je nazvao „neobjašnjivim" i žalio se u Poreklu vrsta: „…teškoća u pripisivanju bilo kakvog valjanog razloga odsustvu ogromnih količina slojeva bogatih fosilima ispod Kambrijumskog sistema je ogromna."

Teorija 1: Snežna grudva

Jedna ideja o tome šta je dovelo do nestalog perioda zasniva se na onome što se dešava sa glečerima na Zemlji danas.

I dok to čine, postepeno sa sobom gule koru na kojoj se nalaze.

Ako to nastavi da se dešava desetinama hiljada ili čak milionima godina, erozija na kraju može da istroši značajnu količinu stena.

Prvi su ono što naučnici zemlje nazivaju „vlažnim glečerima", dok su potonji „hladni", kaže C. Brenhin Keler, vanredni profesor sa katedre za Nauku o Zemlji na Koledžu Dartmut, u Novom Hempširu.

To je zato što bi globalni ledeni pokrivač kolektivno zatočio toliko vode da bi nivo mora na Zemlji drastično opao.

To bi, zauzvrat, stvorilo strmiji prelaz sa kopna na more, što znači da bi se glečeri na Zemljinoj površini brže kretali - baš kao što se reke ubrzaju kad teku nizvodno.

Sveukupno gledano, počev od pre oko 717 miliona godina, a završno se pre oko 580 miliona godina, tim je predvideo da bi ledena faza uklonila oko tri do pet kilometara uspravnih stena - više nego dovoljno da objasni Veliku neusaglašenost.

„Mislim da postoje ubedljivi razlozi da se veruje kako je to bilo prilično erozivno", kaže Keler, iako ističe da je količina izgubljenih stena bila svuda ista, „zato što je led pokretač erozije koji ide na sve ili ništa."

To bi moglo da objasni zašto u nekom delovima sveta nedostaje više stena nego u drugim.

„Mislim da se tu u suštini dešava to da ste koru učinili toplijom tako što ste odstranili njen najhladniji deo. To je čini plovnijom", kaže Keler.

To je izdiglo zemlju i napravilo mesta za još erozije - što je kopno više, brže erodira pod običnim vremenskim uslovima kao što su kiša i vetar."

Teorija 2: Smrt superkontinenta

Prvi put se ovaj kontinent spojio pre oko milijardu godina, a raspadao postepeno sve do pre 750 miliona godina.

On objašnjava da se veći deo vreline iz središta Zemlje ispušta preko planinskih masiva na dnu mora - okeanskih grebena - koji nastaju na granicama tektonskih ploča.

„I, naravno, kad ste stvari zagreju, one se šire", kaže Delusija.

„I tako mi mislimo da je to širenje ispod superkontinenta praktično dovelo do izdizanja tla od šest do osam kilometara uvis."