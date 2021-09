Moda i dobrobit životinja: Modne kuće Sen Loran i Brioni prestaju da rade sa krznom

Pre 14 minuta

„Vreme je da odemo korak dalje i prestanemo da koristimo krzno u svim našim kolekcijama", dodao je on.

Balensijaga, Botega Veneta i Aleksander Mekvin su to sledili.

Sen Loran je ostao jedna od retkih modnih kuća koje je sve do sada koristila krzno u kolekcijama (zajedno sa Diorom, Fendi i Luj Vitonom).

U martu ove godine, aktivisti za prava životinja iz organizacije PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) protestovali su ispred butika Sen Loran na Aveniji Montanj u Parizu.