Britni Spirs i muzika: Otac pevačice više nema kontrolu nad njenim finansijama

Pre 1 sata

Advokat pevačice je takođe zatražio da novo saslušanje bude održano u narednih 30 do 45 dana kako bi se starateljski angažman Džejmija Spirsa u potpunosti i konačno okončao.

Posle saslušanja održanog u sredu, obožavaoci su se okupili ispred suda i u znak podrške pevali njenu pesmu Hit Me Baby One More Time.