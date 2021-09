Francuska i pravosuđe: Bivši predsednik Nikola Sarkozi osuđen na godinu dana zatvora za nelegalno finansiranje kampanje 2012.

Pre 1 sata

On je prvi francuski predsednik u savremeno doba koji je dobio dve zatvorske kazne i to u godinu dana.

„Voleo bih da mi neko objasni kako je moja kampanja bila veća 2012. nego 2007. To nije tačno. I ako neko to zna, to sam ja", rekao je on.