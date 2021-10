Amerika i kriminal: „Prodavao sam drogu kao korumpirani policajac“

Pre 18 minuta

A opet, stigli smo do ove tačke sada, ja u mom „studiju" u plakaru, a on na čelu kolone od 20 ili 30 drugih zatvorenika koji čekaju da stignu na red da koriste zatvorski telefon.

Dženkins je imenovao dve konkretne lokacije na kojima kaže da je bacana droga - železnički most blizu policijske stanice Istočnog distrikta i silazna rampa na pošumljenom auto-putu do policijske stanice Severnog distrikta.

On kaže da kao otac sa mladom porodicom to nije mogao da rizikuje.

Kad to kažem Stepu, on se ljuti.

„Uvek je po džepovima nosio velike količine novca. Govorio mi je da je to zaradio igrajući poker", rekao je on.

„Rekli smo sebi: 'Znate, pa on potkrada sve one smradove u Baltimoru zbog kojih moja deca i ja ne možemo da hodamo slobodno ulicama i da se osećamo bezbedno", kaže on.

„I dalje je, međutim, teško, zato što me usta jako bole noću… Izgubio sam mnogo zuba, znate, a nekad su bili zdravi i lepi", rekao mi je on.

U to vreme nije mogao da ubedi nikoga da mu poveruje i do dana današnjeg se plaši snaga bezbednosti.

„Imate noćne more o tome kako vas policajci zlostavljaju, tuku, zatvaraju, to je košmar koji stalno iznova doživljavam i praktično ga se još nisam oslobodio.

„Prolazim kroz to svakodnevno, plašim se policije, pitam se kad će me zaustaviti, pokušati da mi podmetnu drogu ili već tako nešto. Ili da mi naude ili me čak ubiju", kaže on.