Stiv Džobs: Roker, buntovnik, ikona - zbog čega je legendarni suosnivač Epla bio toliko popularan

Pre 31 minuta

Znati šta želite pre nego što to poželite

Popularna je bila njegova izreka: „ Ne možete naprosto pitati mušterije šta žele, a onda pokušati to da im i date. Do trenutka kad napravite to nešto, oni će želeti nešto novo ."

Polje izobličenja stvarnosti

Čak ni iskusni novinari nisu bili imuni na to, a mnogi od njih otkrivali su da im je posle trebalo više sati oporavka da bi do kraja shvatili šta je im je saopšteno.

Uniforma

Od glave do pete, bili su to crna rolka sen kroa, plave farmerke levis 501 i patike nju balans 991.

Posvećivanje pažnje detaljima

Filozofija

Istočnjačka filozofija će nastaviti da bude sastavni deo njegovog života i on je ostao budista do smrti.

„Ne zanima me da budem najbogatiji čovek na groblju… Otići u krevet noću a da mogu da kažem da smo uradili nešto predivno… to je ono što mi je bitno."

Ljubav prema muzici

Džobsovih najomiljenijih 10 albuma, navedenih na Eplovom društvenom muzičkom servisu Ping, uključuju još i Kind of Blue Majlsa Dejvisa, American Beauty od The Grateful Dead i Who's Next od The Who.