Muzik i Džejms Bond: Kako je Bili Ajliš pravila temu za najnoviji film o čuvenom tajnom agentu

Pre 16 minuta

Februar je 2020. godine, a Fineas O'Konel prepričava kako su on i njegova sestra Bili Ajliš na kraju napisali naslovnu temu za najnoviji film o Džejmsu Bondu - Nema vremena za umiranje .

„On se pita", potvrđuje Ajliš. „To sam naučila. On zaista učestvuje."

Smešteni u luksuznom hotelu „Four Sizons", koji se nadvija nad londonski most Tauer, njih dvoje su veseli i raspričani - mada pomalo umorni posle dva nastupa zaredom na dodeli Oskara i Gremija.

Evo detaljnog pogleda iza kulisa kako je nastala Bondova pesma Bili Ajliš - od autorske blokade i odbačenih ideja, do legendarne tremolo gitare Džonija Mara.

Bili: Oduvek smo želeli da napišemo pesmu za Bonda - još pre nego što je to uopšte bila opcija.

Fineas: I to je sve na šta smo mogli da se oslonimo što se zapleta tiče.

Bili: Mislim da nam je to zapravo olakšalo čitavu stvar. Mi uvek pišemo najbrže kad imamo priču ili pišemo o nečemu što se desilo.

Bili: O, moj Bože, potpuno sam zaboravila na to!

Fineas: Posle toga je to bio jedan veoma opušten proces. Trebalo nam je za njega oko tri dana.

Tekstualno, pesma govori o prevari ljubavnika - a postoji scena u jednom trejleru, u kojoj se Bond suočava sa Medlin Svon povodom njene izdaje. Da li to bila inspiracija?

Fineas: Mislim da to može slobodno da se pretpostavi, ali ne znam da li nam je uopšte dozvoljeno da to kažemo!

U jednom trenutku pevaš: „Je li bilo očigledno svima drugima?" Tako nešto biste pitali prijatelje posle raskida... „Jeste li vi, narode, znali za to sve vreme?"

Bili: A najčešće i jesu! To svi kažu: ljubav je slepa. Bukvalno oslepite. Stvarno postanete slepi. Svi znakovi upozorenja nestanu, sve nestane, sva vaša čula - prosto nestanu.

A tekst te pesme zaista je pogodio žicu u nekoliko navrata u mom životu otkako smo je napisali. Zanimljivo je kako se to desi.

Otpevala si neke visoke note na samom kraju, Bili. To je za tebe nova teritorija.

Fineas: Pozvala me je veče nakon što ju je snimila. Rekla je: „Izbaci to!"

Bili: Hvala ti! Ali nikad nisam to radila pre. Nisam čak ni pokušala. Nisam čak ni proizvela taj zvuk ustima.

Bilo je to smešno, jer smo imali tu jednu ideju za belt [tehnika kad pevač postiže visoke tonove izvlačeći glas iz grudi] u drugom delu pesme, a onda je to izbačeno zato što smo morali da skratimo pesmu.

Bili: Ali smo i dalje želeli da imamo neki grandiozni momenat u njoj, zato što je to Bondova pesma. I koliko god bila poznata po tome da pevam tiho, rekla sam sebi: „Dokazaću da umem i ovo drugo."

Fineas: Mislim da je to spisak preduslova za Bondovu pesmu. Treba ti taj Bondov akord, treba ti orkestar i treba ti nekakva grandiozna nota.

To je pesma koja je skroz u fazonu Bili Ajliš ali slučajno u sebi ima utkane motive Bondove pesme. Niste se trudili da uradite Goldfingera.

Fineas: Ti filmovi imaju izvesnog stila i želeli smo to da dočaramo. Kao što u pesmu nismo ubacili oscilirajući bas. Želeli smo da produkcija bude jednako bezvremena kao i sami filmovi.

I završava se legendarnim Bondovim akordom. Čija je to ideja bila?

Bili: Ne možemo da preuzmemo zasluge za to. Za to je od početka do kraja zaslužan Džoni Mar.