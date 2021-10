Kockanje, novac i žene: „Kako je pobeda u pokeru od 10.000 dolara promenila način na koji razmišljam"

Pre 13 minuta

Ovo je bio treći put u dva dana da me je Filip Kifel, moj trener pokera, zamolio da se prijavim za igranje na jednom onlajn turniru.

Turnir je imao ogromnu prvu nagradu od 10.000 dolara (8.250 evra), i mislio je da bi to bila dobra vežba.

„Imaš 26 minuta do zatvaranja kasne registracije", insistirao je on.

Otišla je u sobu da se igra sa svojim Legom, a ja sam sela za kuhinjski sto da se igram onlajn sa nekim strancima - potpuno nesvesna uticaja koji će to imati na moj život.

Usput, iskustvo me je naučilo kako da drugačije razmišljam o igri - i šire o svetu.

Onlajn turnir na koji me je on ohrabrio da se prijavim zvao se „freeroll" - i to je bio jedan od razloga zašto nisam želela da se prijavim.