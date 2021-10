Muzika i žene: Adel kaže da će njen novi album objasniti sinu zašto se razvela od njegovog oca

Pre 11 minuta

U utorak je objavila kratki isečak predstojećeg singla Easy On Me , koji će u potpunosti biti objavljen u petak, 15. oktobra.

„Ali htela sam da to stavim na album da pokažem Ejndželu šta očekujem od njega u budućem odnosu sa partnerom, bilo da to bude žena ili muškarac".

„Ako treba da definišem razlog zašto sam otišla, a to je bila potraga za mojom srećom, iako je to učinilo našeg sina zaista nesrećnim - onda bih rekla da je želja da pronađem tu sreću i da me on vidi srećnu. Tada ću, možda, možda sebi moći da oprostim", rekla je ona američkom časopisu.